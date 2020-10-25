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Danimarka'da hangi meyveden 1521 volt gerilim üretilmiştir? | Kim Milyoner Olmak İster

Danimarka'da hangi meyveden 1521 volt gerilim üretilmiştir? | Kim Milyoner Olmak İster
25.10.2020 00:18

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp, 1521 volt gerilim üreterek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusu damga vurdu.


Kim Milyoner Olmak İster Videoları