Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp, 1521 volt gerilim üreterek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusu damga vurdu.
Danimarka'da hangi meyveden 1521 volt gerilim üretilmiştir? | Kim Milyoner Olmak İster
- Danimarka'da hangi meyveden 1521 volt gerilim üretilmiştir? | Kim Milyoner Olmak İster
- Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan Azerbaycan'a selam
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Yeşilçam sorusu
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: Kobranın sözlükte geçen diğer adı nedir?
- Ayasofya'da hangi Osmanlı sultanı namaz kılmamıştır? | Kim Milyoner Olmak İster
- Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı
- Çan eğrisi sistemi genellikle hangisinde uygulanır? | Kim Milyoner Olmak İster
- Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'organik' soru!
- Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Yeşilçam sorusu!
- Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır? | Kim Milyoner Olmak İster
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Yıldız Savaşları' sorusu
- George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur? | Kim Milyoner Olmak İster