Danimarka'da hangi meyveden 1521 volt gerilim üretilmiştir? | Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp, 1521 volt gerilim üreterek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusu damga vurdu.