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Çan eğrisi sistemi genellikle hangisinde uygulanır? | Kim Milyoner Olmak İster

Çan eğrisi sistemi genellikle hangisinde uygulanır? | Kim Milyoner Olmak İster
26.07.2020 01:05

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Çan eğrisi sistemi genellikle hangisinde uygulanır?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Yarışmacı, doğru cevabı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı.


Kim Milyoner Olmak İster Videoları