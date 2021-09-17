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Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı: "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"

Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı: "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"
17.09.2021 14:28 - Son Güncelleme: 17.09.2021 14:29
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Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Kardeşlerim dizisinde izleyenlerin rahat bir nefes almasını sağlayacak gelişme yaşandı. Kardeşlerim projesinin sezon finalinde hiçbir suç işlememiş olmasına rağmen cezaevine sevk edilen Kadir'in nihayet özgürlüğüne kavuşması ekran başındaki seyircinin keyfini yerine getirdi. Peki, merakla beklenen Kardeşlerim 20. bölümde neler olacak? İşte heyecanı arttıran 2. fragman...


"Umut belki de gelecek sayfadadır, hemen kapatma kitabı…"

Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

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