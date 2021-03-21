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Hercai 64. bölüm fragmanı: "Reyyan yoksa Miran yok..."

Hercai 64. bölüm fragmanı:
21.03.2021 09:27
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Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 64. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 64. yeni bölüm fragmanında, "Reyyan yoksa Miran yok..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 64. bölüm fragmanı...


Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?
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