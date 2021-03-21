Hercai 64. bölüm fragmanı: "Reyyan yoksa Miran yok..."

Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 64. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 64. yeni bölüm fragmanında, "Reyyan yoksa Miran yok..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 64. bölüm fragmanı...