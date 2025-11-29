Zonguldak’ta iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi

PODCAST CANLI YAYIN
Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin biber gazlı müdahalesiyle taraflar ayrılabildi.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kavgaya karışan kişileri ayırmak için biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından taraflar etkisiz hâle getirildi ve kişi grubundakiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

