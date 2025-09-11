Zeytinburnu’nda hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı, 2 şüpheli yakalandı

Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin hızlı takibiyle Beyoğlu'nda yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri hastane bahçesinde çalışma yaptı.

Zeytinburnu'nda gündüz saatlerinde silahlı saldırı paniğe yol açtı. Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi bahçesine gelen motosikletli 2 kişi , aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiye ateş açtı.