Zeytinburnu’nda hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı, 2 şüpheli yakalandı
Zeytinburnu’nda Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde motosikletli 2 şüpheli, husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Bir kişi yaralanırken, kaçan şüpheliler Beyoğlu’nda polis tarafından yakalandı.
Zeytinburnu'nda gündüz saatlerinde silahlı saldırı paniğe yol açtı. Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi bahçesine gelen motosikletli 2 kişi, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiye ateş açtı.
Saldırı Hastane Bahçesinde Gerçekleşti
Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle hastane bahçesine giren şüpheliler, hedef aldıkları kişiye art arda ateş açtı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheliler Beyoğlu'nda Yakalandı
Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin hızlı takibiyle Beyoğlu'nda yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri hastane bahçesinde çalışma yaptı.