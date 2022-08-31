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Yunanistan'ın S-300 tacizine karşı hamle! Türkiye görüntüleri NATO'ya gönderecek

Yunanistan'ın S-300 tacizine karşı hamle! Türkiye görüntüleri NATO'ya gönderecek
31.08.2022 11:58

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi. Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.

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