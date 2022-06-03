Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in küstah açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'nin "mavi vatan"ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez.

Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir.En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır.

Yunanistan'ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa'nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Beyaz Saray'da Yunan bayraklı kravat takarak kendisini ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden'a 'Mavi Vatan' haritasını göstererek, Türkiye'yi şikâyet etti.

Ayrıca ABD'den 20-24 adet F-35 tipi savaş uçağı satın alımına da talip oldu. Biden, askeri üsler dahil ABD'nin her isteğini yerine getiren Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis'i çok sıcak karşıladı. Hatta konuşmasında "Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı bir çözümü kimse kabul etmeyecek" diyen Miçotakis'i alkışladı.

ANKARA'YI SUÇLADI

Yunan hükümet kaynakları, Miçotakis'in Biden ile görüşmesinde, Türk savaş uçaklarının Ege'deki uçuşlarından ve özellikle adalar üzerinden "üst uçuşlar"dan şikâyet ederek, Beyaz Saray'a beraberinde getirttiği, Türkiye'nin çevresini saran denizlerde 'yetki alanı' ilan edilmesiyle ilgili "Mavi Vatan" doktrinini konu alan haritayı ABD Başkanı'na gösterdiğini söylediler.

Buna göre, Yunan Başbakanı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güvenliği tehlikeye attığını da iddia etti. Miçotakis, Biden ile görüşmesinden sonra, Yunanistan'ın 1821'de Osmanlı'ya karşı isyanın 201'inci yılı nedeniyle düzenlenen davet sırasındaki konuşmasında "Komşularımızla anlaşmazlıkların barışçı şekilde çözümünden yanayız. Ancak, egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza yönelik herhangi bir ihlali de kabul etmeyeceğiz" dedi.