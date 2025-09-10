Yozgat’ta düğünde maganda faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Akdağmadeni ilçesine bağlı Karaalikaçağı Köyü'nde düzenlenen bir düğünde yaşandı. İddiaya göre, Demirşeyh Köyü Muhtarı İ.B. ile Hacıfakılı Köyü Muhtarı S.T., düğün sırasında havaya ateş açtı.

Kurşunlar Davetlilere İsabet Etti

Açılan ateş sonucu Bülent Güneş kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Aynı olayda S.Ç. yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bir Muhtar Tutuklandı

Olayın ardından Demirşeyh Köyü Muhtarı İ.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer muhtar S.T. hakkında da soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, düğünde yaşanan silahlı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Köy halkı ise yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.