PODCAST CANLI YAYIN

Yozgat’ta düğünde maganda faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde düğünde havaya açılan ateş faciaya yol açtı. Kurşunların isabet ettiği Bülent Güneş hayatını kaybetti, S.Ç. yaralandı. Olay sonrası bir muhtar tutuklandı.

Olay, Akdağmadeni ilçesine bağlı Karaalikaçağı Köyü'nde düzenlenen bir düğünde yaşandı. İddiaya göre, Demirşeyh Köyü Muhtarı İ.B. ile Hacıfakılı Köyü Muhtarı S.T., düğün sırasında havaya ateş açtı.

Kurşunlar Davetlilere İsabet Etti

Açılan ateş sonucu Bülent Güneş kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Aynı olayda S.Ç. yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bir Muhtar Tutuklandı

Olayın ardından Demirşeyh Köyü Muhtarı İ.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer muhtar S.T. hakkında da soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, düğünde yaşanan silahlı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Köy halkı ise yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Bunlar da Var

Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle