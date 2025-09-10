Yozgat’ta düğünde maganda faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde düğünde havaya açılan ateş faciaya yol açtı. Kurşunların isabet ettiği Bülent Güneş hayatını kaybetti, S.Ç. yaralandı. Olay sonrası bir muhtar tutuklandı.
Olay, Akdağmadeni ilçesine bağlı Karaalikaçağı Köyü'nde düzenlenen bir düğünde yaşandı. İddiaya göre, Demirşeyh Köyü Muhtarı İ.B. ile Hacıfakılı Köyü Muhtarı S.T., düğün sırasında havaya ateş açtı.
Kurşunlar Davetlilere İsabet Etti
Açılan ateş sonucu Bülent Güneş kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Aynı olayda S.Ç. yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bir Muhtar Tutuklandı
Olayın ardından Demirşeyh Köyü Muhtarı İ.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer muhtar S.T. hakkında da soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma Başlatıldı
Yetkililer, düğünde yaşanan silahlı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Köy halkı ise yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.