‘Yolyemezler’e 1,5 milyarlık operasyon: 45 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis gelirlerini yöneten “Yolyemezler” suç örgütüne darbe vuruldu. 1,5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan örgüte yönelik eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden transfer eden şüphelileri tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde örgüt üyelerinin profesyonel biçimde organize oldukları, bahis sitelerine entegre panel sistemi kurdukları belirlendi.

1,5 milyar TL'lik para trafiği

Polis ekiplerinin finansal analizlerinde örgütün 1,5 milyar TL'yi bulan işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. "Dış finans evi" olarak adlandırılan evlerde yürütülen yasa dışı bahis faaliyetleri, operasyonla birlikte deşifre edildi.

Eş zamanlı baskın: 45 gözaltı

İstanbul merkezli Antalya, Bayburt ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, suç delili ve yasa dışı bahis kayıtlarına el konuldu. Kaçak durumdaki bazı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

