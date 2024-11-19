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YASADIŞI BAHİS OPERASYONU: 7 fenomen hakkında yakalama kararı!
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YASADIŞI BAHİS OPERASYONU: 7 fenomen hakkında yakalama kararı!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 18:13

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz gibi isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis operasyonu devam ediyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Yasin Obuz

Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan fenomenin hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Yasin Obuz

YASADIŞI BAHİS REKLAMI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi. Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.

YASİN OBUZ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.

Yasin Obuz (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

7 FENOMEN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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