Van'da buzlu yolda zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Van'da buzlu yolda zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Van-Hakkari yolunda buzlanma nedeniyle üç araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sürerken inceleme başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, buzlanmadan dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, 5 kişi de hafif şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

