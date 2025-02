Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katıldı.



Türkiye'nin deprem gerçeği karşısında kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade eden Bakan Kurum, yeni sosyal konut kampanyasıyla ilgili şunları söledi:

"Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm anlayışıyla bir seferberlik ilan ettiler. Ve o günden bugüne de 3.7 milyon ev ve iş yerimizi sizlerle birlikte başarıyla dönüştürdük. Kentsel dönüşümle milyonlarca insanımızın can güvenliğini sağlarken diğer taraftan da vatandaşımıza TOKİ'yle uygun şartlarda ev sahibi olmasına imkan sağladık. Bu noktada 81 ilimizde değerli arkadaşlar, dile kolay 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an deprem konutları dışında 312 bin sosyal konutumuzun inşası da hızla sürmektedir."