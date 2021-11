Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın şüpheli ölümü! TÜBİTAK devrede

Son dakika haberleri: Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada çok önemli bir kurum devrede. Ercan'ın "Olay günü kendisini attı ama bana daha önce de intihar videoları gönderdi" ifadesinin ardından savcılık TÜBİTAK'ın kapısını çaldı. Söz konusu videoların varlığının olup olmadığını, ikilinin telefonundaki tüm arama ve mesajlaşmalarının tespitini istedi. Soruşturmadaki kritik soruların cevabının TÜBİTAK'ın yapacağı inceleme sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.

KÖPEK EĞİTMENİ BURAK ERCAN İLE BİRLİKTEYDİ

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybettiği korkunç olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İddialara göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu.

YEMEĞE GİTMİŞLERDİ, BALKONDAN AŞAĞI SARKTI VE...

İkili geçtiğimiz Haziran ayında Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti. Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti. Ukraynalı model evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.

O SES HAFIZALARDA: PLEASE

Anzelika Srabiants'ın trajik ölümünün ardından dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Onlardan en çarpıcısı Burak Ercan'ın dehşet anlarını kayda almasıydı. O görüntülerde Ercan'ın, "Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyulurken, talihsiz kadının ise "lütfen" anlamına gelen "please" dediği anlar ve çığlıklar dikkat çekti. Kurtulmaya çalışırken düştüğü andaki çıkan ses ise hafızalarda yer etti.

ÇELİŞEN İFADELER: BEN KENDİSİNİ TUTUYORDUM AMA KAYIP DÜŞTÜ

Cinayetle suçlanmamak için o anları videoya çektiğini öne süren Burak Ercan, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olay anından itibaren de tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma kapsamında verdiği çelişkili ifadeler de dikkat çekiyor. Ünlü modelin kendisini balkondan aşağı attığını söyleyen Ercan, "Ben kendisini tutuyordum ama ellerimden kayıp düştü" dedi.

Sonrasında "Anzelika uyuşturucu aldı" diye ekledi. Ancak savcılık Ercan'ın ifadeleri arasındaki tutarsızlığı tespit etti. Çünkü savcılık olay günü bulundukları ikamette de üzerinde de uyuşturucu madde ele geçirilemediğini belirledi.

TELEFON KORUMASI İNCELEMEYE ENGEL OLDU

Daha birçok gerçeğin gün yüzüne çıkması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Burak Ercan'ın cep telefonu inceleniyor. Çünkü Ercan ifadesinde kız arkadaşının daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu, hatta buna ilişkin görüntüleri kendisine attığını söyledi.

Savcılık iddiayı araştırmak için cep telefonunu bilirkişiye gönderdi. Ancak bilirkişi hem Anzelika Srabiants'ın hem de Burak Ercan'ın telefonundaki koruma nedeniyle telefonları inceleyemedi. Dolayısı ile Ercan'ın ifadesini destekleyen bir delil yine ortaya çıkmadı.

TELEFON DETAYINI TÜBİTAK AYDINLATACAK

Edinilen son dakika haberlerine göre Savcılık iddiaları araştırmaya devam etti. İki ismin de telefonunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderdi. Telefondaki tüm arama kayıtlarının, yazışmaların tespitini istedi.

Ayrıca Ercan'ın iddia ettiği gibi sevgilisi Srabiants ona daha önce de intihar girişimine dair video atmış mıydı?

İşte tüm bu soruların cevabı TÜBİTAK'ın ikilinin telefonunda yapacağı inceleme sonucunda ortaya çıkacak.