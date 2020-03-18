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Turkuvaz Medya'dan sağlık çalışanlarına destek: Yaptığınız her hizmet, Türkiye için bir minnet

Turkuvaz Medya'dan sağlık çalışanlarına destek: Yaptığınız her hizmet, Türkiye için bir minnet

18.03.2020 21:56

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına koronavirüs binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Ülkemizde de görülen bu salgına karşı sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdürüyor. Turkuvaz Medya Grubu salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için bir video yayınladı. Videoda "Dünyayı saran bu salgında Türk Milleti olarak, görevine hassasiyetle devam eden sağlık çalışanlarının yanındayız. Yaptığınız her hizmet, Türkiye için bir minnet!" ifadelerine yer verildi.


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