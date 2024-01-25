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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 10:45 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 10:53

Türkiye'ye F-16 satışı adımı! ABD Büyükelçisi: ''Kongrenin satışa direneceğini düşünmüyoruz''

Son dakika haberleri... ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için adım geldi. Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 50 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi. ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, "Kongre'nin satışa direneceğini düşünmüyoruz" denildi.

ABDden Türkiyeye F-16 satışı adımı! Biden yönetimi kongreye mektup gönderdi
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı adımı! Biden yönetimi kongreye mektup gönderdi

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