Türkiye Nüfusu 2023: Türkiye nüfusu ne kadar? TÜİK açıkladı! Cumhuriyet tarihinde 2. kez İstanbul nüfusu azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları, nüfus artış hızının yavaşladığını, nüfusun yaşlandığını ortaya koydu. Verilere göre; 2022'de binde 7.1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2023'te binde 1.1 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi.

2022'de 33.5 olan ortanca yaş 34'e yükseldi. 2007'de yüzde 26.4, 2022'de yüzde 22 olan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 21.4'e geriledi. 2007'de yüzde 7.1 olan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 10.2'ye yükseldi.

YÜZDE 49.9'U KADIN

2022 itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50.1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93.4 iken, 2023'te yüzde 93 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6.6'dan 7'ye yükseldi.

YABANCI SAYISI DÜŞTÜ

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48.6'sını erkekler, yüzde 51.4'ünü kadınlar oluşturdu. Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

11 İLDE NE OLDU?

Depremden etkilenen 11 ilin nüfus değişimi de belli oldu. 2022 ile karşılaştırıldığında 1 yıl içinde Hatay'ın nüfusunun 141 bin 403, Malatya'nın 69 bin 855, Kahramanmaraş'ın 60 bin 818 kişi azaldı. Toplamda bu 11 ilin nüfusunda 220 bine yakın azalma oldu.

10.9 MİLYON ERKEK EVLENMEDİ

Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Hiç evlenmeyenlerin sayısı erkeklerde 10 milyon 911 bin 913, kadınlarda ise 8 milyon 319 bin 885 oldu. Eşi ölen erkek sayısı 551 bin 742 iken, eşi ölen kadın sayısı ise 3 milyon 195 bin oldu. Boşanan erkek sayısı 1 milyon 415 bin, boşanan kadın sayısı ise 1 milyon 789 bin kişi olarak belirlendi.

İSTANBUL 252 BİN KİŞİ AZALDI

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18.34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi. Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

ESENYURT 57 İLİ GEÇTİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 5 bin 564 kişi gerileyerek 978 bin 7 kişiye düştü. Ancak Esenyurt 'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' olmaya devam etti. Esenyurt, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geçti. Esenyurt'u, 939 bin 497 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey, 937 bin 546 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi takip etti. En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4 ilçesi yer aldı.

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