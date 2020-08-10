Türkiye ekonomisi neden saldırı altında? Bakan Albayrak'a yapılan saldırıların nedeni faiz düzenine çomak sokması mı?

10.08.2020 12:31

Ekonomi yönetimi neden hedefte? Türkiye'nin istikrarına kimler neden operasyon yapıyor? Kur üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan çevrelerin asıl derdi ne? Ayrıntılar A Haber canlı yayınında uzman isimlerce ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Tabi şunu çok net söylemek lazım, Türkiye bugün artık 2001'in, 1999'un Türkiye'si değil. Türkiye yaptıklarıyla, bölgesinde etkisiyle, yarattığı gücüyle yepyeni bir güç anlayışını sergiliyor. Tabi Türkiye'nin bu güç anlayışından rahatsız olan belli çevreler, Sayın Berat Albayrak'ı hedefe almış durumdalar. Biz bu oyunları 2018'in yaz aylarında yine gördük. O günlerde de Sayın Berat Albayrak hedefe alındı. O günlerde de kurla ilgili manipülasyonlar yapıldı. Ama görüldü ki bunların hiçbiri sonuç vermedi. Bakın Türkiye'de faizler nereden nereye geldi? Bunlar büyük Türkiye'nin doğum sancıları. Bunları çok iyi analiz etmemiz lazım. Nedir Berat Albayrak'la meseleleri? Berat Albayrak milli bir insan. Berat Albayrak, sıfırdan gelip netice almış bir insan. Bunu kabullenemiyorlar. Londra'da belli çevrelerin yarattığı bir faiz düzeni var. Bu faiz düzenine çomak sokan kişinin ismi Sayın Berat Albayrak. Bu nedenle bunları yapıyorlar.



