Türk heyetine Beyrut'ta coşkulu karşılama: Kardeşliğimiz daha da pekişecek

08.08.2020 17:37

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk ve Lübnanların yaşadığı mahallede vatandaşlarla buluştu. Oktay ve Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla bir araya geldiği alanda Türk ve Lübnan bayraklarıyla birlikte, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk ve Lübnanların yaşadığı mahallede vatandaşlarla buluştu. Oktay ve Çavuşoğlu burada halka seslendi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Buradaki patlama bizin derinden etkiledi. Yaralarınızı sarmak için buradayız. Her türlü destek için yanınızdayız. Patlama bizi de yaraladı, yaraları saracağız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Ben Türkmen'im diyen tüm soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz.