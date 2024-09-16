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Tunceli'de deprem!
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Tunceli'de deprem!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 17:22 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 17:22

Tunceli Pülümür'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Depremin meydana geldiği nokta


İşte AFAD'ın duyurduğu depreme dair tüm detaylar:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Pülümür (Tunceli)

Tunceli'de deprem


Tarih:2024-09-16

Saat:16:44:45 TSİ

Enlem:39.46528 N

Boylam:39.97306 E

Derinlik:7 km

Tunceli'de deprem


KANDİLLİ 4.0 DEDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada sarsıntının yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Tunceli'de deprem


SON DEPREMLER LİSTESİ

16-09-2024 13:44:45 39.4653 39.9731 7 MW 4.1 Pülümür (Tunceli) 638206 Detay
16-09-2024 13:43:07 39.0033 43.5011 12.43 ML 2.2 Erciş (Van) 638207 Detay
16-09-2024 13:30:02 39.0022 43.4692 14.57 ML 2.2 Erciş (Van) 638208 Detay
16-09-2024 12:08:54 39.2833 33.1533 7.15 ML 1.6 Bala (Ankara) 638205 Detay
16-09-2024 11:34:25 37.9892 30.9214 0.29 ML 2.2 Eğirdir Gölü - [06.87 km] Eğirdir (Isparta) 638204 Detay
16-09-2024 10:40:00 40.2031 33.4514 7 ML 1.4 Kalecik (Ankara) 638203 Detay
16-09-2024 09:14:09 37.9725 38.0439 7 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 638201 Detay
16-09-2024 09:03:48 40.2358 33.9042 7 ML 1.3 Sulakyurt (Kırıkkale) 638202 Detay
16-09-2024 06:52:57 38.7483 27.5603 7 ML 1.5 Saruhanlı (Manisa) 638200 Detay
16-09-2024 06:35:54 37.8744 36.3375 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 638199 Detay
16-09-2024 06:20:09 38.7233 27.5642 7 ML 2.6 Saruhanlı (Manisa) 638198 Detay
16-09-2024 05:52:43 38.5756 31.7014 7 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya) 638197 Detay
16-09-2024 05:42:24 38.0967 37.9672 6.71 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 638196 Detay
16-09-2024 05:28:10 38.0442 37.6406 6.99 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 638195 Detay
16-09-2024 04:54:06 36.9978 36.1694 7.84 ML 1.8 Erzin (Hatay) 638194

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