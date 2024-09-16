Tunceli'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte AFAD'ın duyurduğu depreme dair tüm detaylar:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-09-16
Saat:16:44:45 TSİ
Enlem:39.46528 N
Boylam:39.97306 E
Derinlik:7 km
KANDİLLİ 4.0 DEDİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada sarsıntının yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|16-09-2024 13:44:45
|39.4653
|39.9731
|7
|MW
|4.1
|Pülümür (Tunceli)
|638206
|Detay
|16-09-2024 13:43:07
|39.0033
|43.5011
|12.43
|ML
|2.2
|Erciş (Van)
|638207
|Detay
|16-09-2024 13:30:02
|39.0022
|43.4692
|14.57
|ML
|2.2
|Erciş (Van)
|638208
|Detay
|16-09-2024 12:08:54
|39.2833
|33.1533
|7.15
|ML
|1.6
|Bala (Ankara)
|638205
|Detay
|16-09-2024 11:34:25
|37.9892
|30.9214
|0.29
|ML
|2.2
|Eğirdir Gölü - [06.87 km] Eğirdir (Isparta)
|638204
|Detay
|16-09-2024 10:40:00
|40.2031
|33.4514
|7
|ML
|1.4
|Kalecik (Ankara)
|638203
|Detay
|16-09-2024 09:14:09
|37.9725
|38.0439
|7
|ML
|1.1
|Doğanşehir (Malatya)
|638201
|Detay
|16-09-2024 09:03:48
|40.2358
|33.9042
|7
|ML
|1.3
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|638202
|Detay
|16-09-2024 06:52:57
|38.7483
|27.5603
|7
|ML
|1.5
|Saruhanlı (Manisa)
|638200
|Detay
|16-09-2024 06:35:54
|37.8744
|36.3375
|7
|ML
|1.7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|638199
|Detay
|16-09-2024 06:20:09
|38.7233
|27.5642
|7
|ML
|2.6
|Saruhanlı (Manisa)
|638198
|Detay
|16-09-2024 05:52:43
|38.5756
|31.7014
|7
|ML
|1.1
|Tuzlukçu (Konya)
|638197
|Detay
|16-09-2024 05:42:24
|38.0967
|37.9672
|6.71
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|638196
|Detay
|16-09-2024 05:28:10
|38.0442
|37.6406
|6.99
|ML
|2.0
|Doğanşehir (Malatya)
|638195
|Detay
|16-09-2024 04:54:06
|36.9978
|36.1694
|7.84
|ML
|1.8
|Erzin (Hatay)
|638194