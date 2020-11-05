Trump'ın çağrısına destekçilerden dev destek! "Sayımı durdurun"

Trump mı Biden mı? ABD'de yeni başkan kim olacak olacak? Bu soru henüz cevap bulmamışken ve oy sayımları devam ederken ABD'de Donald Trump ve ekibinin "sayımları durdurun" çağrısından sonra Trump destekçileri Detroit eyaletinde oy sayımlarının yapıldığı alanlara giderek "sayımı durdurun" sloganları attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oy sayımlarının durdurulması çağrısı sonrasında Trump destekçileri oy sayım alanlarına giderek protesto gösterilerinde bulundu.

OY SAYIMININ DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Trump'ın kampanya ekibi ayrıca Michigan'da oy sayımının durdurulması için mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Trump kampanyası ayrıca Demokrat gözlemcilerin sandık başındaki Cumhuriyetçilerden oy sayma işlemlerini gizlediklerini iddia ederek Pensilvanya'da oy sayımının durdurulması için dava açtı.