THY eğitmeninin sır ölümü! Ahmet Nevres Erkin evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 15:05
Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan Türk Hava Yolları simülatör eğitmeni Ahmet Nevres Erkin (65), arkadaşlarının haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Erkin’in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
