Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na örtülü destek veren HDP'nin cuma günü Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.

"SİZLER ZATEN BİLİYORSUNUZ"

Geçen hafta Şanlıurfa'daki bir açılışta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEYECEKLER

Terör örgütünün direktifleri doğrultusunda hareket eden HDP'nin cuma gününe kadar Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bayram sonrası mitinglerini yoğunlaştıracak olan HDP kanadı, hem parti kurmayları hem de teşkilatlarıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için yoğun mesai harcayacak.

Bu hafta içinde Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanması beklenen Kılıçdaroğlu'nun doğu illerindeki mitinglerinde de HDP'yi ziyaret etme ihtimali bir kez daha gündeme gelecek.

HDP ile işbirliğine ilişkin kısa süre önce itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, kendi vaatlerinin HDP'nin 2021'de yayımladığı "Tutum Belgesi" ile örtüştüğünü söylemişti.

MASA, HDP BELGESİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Tanrıkulu, "Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin Tutum Belgesi'yle örtüşüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

Güçlü demokrasi kisvesi altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması ve farklı etnik kimlik talebi gibi skandal hedefleri içeren Tutum Belgesi, "ihanet metni" olarak da biliniyor.

RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLEYEMEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'yi bitirme noktasına gelmesi örgütü panikletmeye devam ederken, İsveç'in Malmö kentinde seçim çalışması yapan HDP'li Ahmet Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin toplantısına katılan Yıldırım, terör örgütü PKK'yı kastederek, "Biz bugün kritik bir noktadayız. Biz Erdoğan'ın karşısında Malmö'den Kılıçdaroğlu değil sıradan bir insan da olsa ona oy vereceğiz. O kişinin geçmişte ne yaptığına bakmaksızın oy vereceğiz. Çünkü bizim derdimiz Erdoğan'ın yerine gelecek kişinin ismi cismi ile ilgili değil, bizi sadece Türkiye'de değil, güneyde, Rojava da, yok etmek isteyenin karşısında oy kullanacağız.'' dedi.