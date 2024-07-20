PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 19:43 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 19:43

Terör devleti İsrail, Yemen'de bulunan Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurdu!

Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail bu sefer de Yemen'i hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.




Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.




Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi.

İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.




Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.




Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Amiral Gemi TCG Anadolu ve Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gövde gösterisi!
20.07.2024Cumartesi
Yıldız Sarayı, ilk ziyaretçileriyle buluştu!
20.07.2024Cumartesi
Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan son yolcuğuna uğurlandı!
20.07.2024Cumartesi
Antalya'da orman yangını!
20.07.2024Cumartesi
Çorum Osmancık'ta akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü
20.07.2024Cumartesi
Bunlar da Var
MSB Şehit Haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması! Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu! 00:40
Pençe Kilit'ten acı haber! Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu!
20.07.2024Cumartesi
Yozgat kaza haberi! Yozgat-Kayseri karayolunda trafik kazası: 4 ölü! 01:24
Yozgat'ta katliam gibi kaza: 4 ölü!
20.07.2024Cumartesi
Karabük merkezli 3 ilde Kuyu-10 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı 00:46
Örgüt çökertildi elebaşları yakalandı
20.07.2024Cumartesi
İZMİR kaza haberi: Hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı: 3 ölü 00:59
Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
20.07.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA