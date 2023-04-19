RAMAZAN İMSAKİYE
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Temel Karamollaoğlu'ndan DEVA Parti'sine ağır sözler!

Temel Karamollaoğlu'ndan DEVA Parti'sine ağır sözler!
19.04.2023 18:08

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7'li koalisyonun küçük ortakları arasında yeni bir kriz daha çıktı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin koalisyon içinde koalisyon yaparak seçime gitme kararında anlaşamamasını değerlendiren Temel Karamollaoğlu olay sözler söyledi. DEVA Partisi'nin koalisyon içindeki koalisyonun liderliğini yapmak istemesine tepki gösteren Temel Karamollaoğlu bu sebepten anlaşılamadığını belirterek, "Böyle bir mantık olur mu ya Allah aşkına... Yeni kurulmuş bir parti doğru dürüst AK Parti’den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman." ifadelerini kullandı.

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