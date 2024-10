Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 18:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 18:11

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, uluslararası hukukun kaidelerini dibinden bombalayarak yok ediyor. Filistin'in, İran'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın egemenliğini yok ediyor. Bölge ülkelerinin tamamına karşı diyor ki 'Bana kim karşı çıkarsa çıksın herkesi yok edebilecek bir niyete sahibim' diyor. Netanyahu ve çetesi Orta Doğu'da büyük bir ateş çukuru açmıştır. Bu saldırgan tavrını devam ettirdiği sürece bu ateş çukuruna kendileri düşecektir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Angola Ulusal Meclis Başkanı Cerqueira ile görüştü. Her iki ülke arasında parlamento başkanları düzeyinde ilk temas olan bu toplantının, Ankara'da, milli iradenin merkezi TBMM'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Angola Meclis Başkanı Cerqueira ve heyetini ağırlamaktan, bu güzel görüşmeyi gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Angola, Afrika'nın önemli ülkelerinden birisidir. Mesafeler uzak olmakla birlikte Türkiye ile sıcak ilişkileri geliştirme noktasında ilerleyen bir ülke. Her iki ülkenin devlet başkanlarının gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaret, iki ülkenin ilişkilerini stratejik seviyeye çıkartmak bakımından önemli bir adım oldu. Yapılan anlaşmaların gereği olan özellikle savunma sanayi, turizm ve alt yapı hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Angola arasındaki iş birliğinin kapıları açılmış oldu. Ümit ederim ki, imzalanan bu anlaşmalar çerçevesinde varılan mutabakatların sonuçlarını almak en kısa sürede mümkün olsun ve iki ülke arasında başta ticari ilişkiler olmak üzere ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek sağlansın. Şu anda esasında düşük seviyede olan ikili ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesine çıkması ilk plandaki hedeflerimizdendir. Ümit ederim bunu gerçekleştirmek kısa süre içerisinde mümkün olacaktır."

Cerqueira, Türkiye gibi büyük ülkelerle her alanda yapılacak iş birliklerine önem verdiklerini söyleyerek, Türkiye ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Cerqueira, bir soru üzerine, Angola'dan Türkiye'ye devlet ve anayasa başkanlarının geçmişte ziyaretler gerçekleştirdiğini ancak yasama olarak ilk ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı. Parlamentolar arası diplomasiyle çalışmasının önemine dikkat çeken Cerqueira, barışı sağlamak, uluslararası arenadaki çatışmaları sonlandırmak ve insani yardım gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

Kurtulmuş, bir gazetecinin 'İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Beyrut'ta Hariri Hastanesi'nin çevresini bombaladı. Geçtiğimiz günlerde İsrail tehdidine ilişkin Meclis'te bir kapalı oturum düzenlendi. İsrail tehdidi hala sürüyor mu, değerlendirmeleriniz ne olur?' şeklindeki sorusuna "İsrail'in bölgede sadece Filistinlilere, sadece Araplara değil bölge halklarının tamamına karşı olduğunu; bölge halklarını köleleştirmek, kendi emri altına almak, bölge ülkelerinin egemenliğini ortadan kaldırarak arz-ı mevud'u gerçekleştirmek için son adımı atmak üzere olduğunu sadece biz söylemiyoruz, şu anda 'Gazze kasabı' lakabını çoktan hak etmiş olan İsrail'in Başbakanı diyor ki 'Artık savaş yeni bir safhaya gelmiştir, bu da kıyamet savaşıdır.' Kendi paranoyak birtakım dini hezeyanlarının üzerine oturttukları siyonist ideolojinin artık son noktaya geldiğini, Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyada hakimiyetini ilan etmek üzere olduğunu bizatihi kendisi ilan ediyor" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, uluslararası hukukun geride kaldığını belirterek, "Aslında İsrail, uluslararası hukukun kaidelerini dibinden bombalayarak yok ediyor. Filistin'in, İran'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın egemenliğini yok ediyor. Bölge ülkelerinin tamamına karşı diyor ki 'Bana kim karşı çıkarsa çıksın herkesi yok edebilecek bir niyete sahibim'. Netanyahu ve çetesi Orta Doğu'da büyük bir ateş çukuru açmıştır. Bu saldırgan tavrını devam ettirdiği sürece bu ateş çukuruna kendileri düşecektir. Bölge halklarının bir an evvel birlik ve beraberlik içerisinde, dünyada adaletten hakkaniyetten yana olan insanların da birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırganlığı durdurması lazım" dedi.