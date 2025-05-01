Zonguldak’ta otomobil dereye devrildi: Aynı aileden 4 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 1.05.2025 23:39:55

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Ören Mahallesi'nde , E.T. idaresindeki 26 AB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Kazada, sürücü E.T. ile birlikte eşi ve iki çocuğu yaralandı . İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.