PODCAST CANLI YAYIN
Tartıştığı kadın arkadaşını 6 bıçak darbesiyle yaraladı

Tartıştığı kadın arkadaşını 6 bıçak darbesiyle yaraladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde E.S. (55), tartıştığı kadın arkadaşı M.Ç.'yi (44), 6 bıçak darbesiyle yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi Gökçeşme Sokak'ta meydana geldi. E.S ile kadın arkadaşı M.Ç., sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada E.S., üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'yi bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada E.S. de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Ç., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Karın ve kol bölgesine 6 bıçak darbesi aldığı belirtilen M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

E.S., devriye görevine giden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Bunlar da Var

Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle