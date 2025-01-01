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Takvim.com.tr Galata’daki Gazze kıyamında! Dünyaya tepki Netanyahu’ya lanet... Vicdanın sesi olduk
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Takvim.com.tr Galata'daki Gazze kıyamında! Dünyaya tepki Netanyahu'ya lanet... Vicdanın sesi olduk

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 11:14

Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da güneş Gazze için doğdu. Yüz binlerce vicdan sahibi soykırıma lanet edip kıyama durdu. Takvim.com.tr, tarihi anlara anbean tanıklık etti. Mikrofonomuza konuşan bir amca Ayasofya'dan Netanyahu'ya lanet okudu. "Allah kafirlere fırsat vermeyecek" diye haykıran amca "Bütün Arap ülkelerine sesleniyorum yazıklar olsun size! Uyumayın..." dedi. Galata'daki vicdan kıyamına katılanlar "Bütün dünya sessiz öfkemiz çok büyük", "Netanyahu karşında biz olacağız" ve "Soykırımı durdurun yetti artık" mesajı verdi. Küçük bir kız çocuğu ise Takvim.com.tr mikrofonundan Gazzeliler için "İnşallah onlara olan zulüm sona erer özgür olabilirler" duasını etti.

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