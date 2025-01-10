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Taksim’de kadın kavgası!
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Taksim'de kadın kavgası!

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 10:27

Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde sabah saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahale ettiği o anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına böyle yansıdı!

Taksim'de alkolün etkisinde olduğu öne sürülen iki kadın arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Birbirlerine saldıran iki kadını, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anları hem güvenlik hem de cep telefonu kamerası kaydetti.

Olay, saat 08.15 sıralarında Taksim'de Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü oldukları iddia edilen iki kadın arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmelerin yaşanması üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Çevredeki erkekler kavga eden iki kadını birbirinden ayırdı. Kadınlardan biri bu sırada yere düştü.Yeniden ayağa kalkan kadın, diğer kadının önce üstüne yürüdü ardından da küfürler yağdırdı; kısa süre sonra da sokaktan ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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