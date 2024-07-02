Suriye'nin kuzeyinde zaman ayarlı bir fitne ateşi yakıldı. Kayseri'deki olaylarla eş güdümlü olarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler hedef alındı. Mehmetçik'e silah kaldıran provokatörler şanlı Türk bayrağına da el uzattı. Türk plakalı araçlar yağmalandı. Olaylar üzerine Suriye'ye takviye güç gönderilirken Suriye Milli Ordusu'ndan bölgedekilere 'fitneye ve provokasyona gelmeyin' uyarısı yapıldı. Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa, "Türk bayrağı da Türk kardeşlerimizde ve bizim için kutsal ve önemlidir" ifadelerini kullandı. Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz ise "Halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız" dedi.