PODCAST CANLI YAYIN
Zonguldak’ta 1 milyon TL’lik ‘ilişki vaadi’ vurgunu: 3 tutuklama

Zonguldak’ta 1 milyon TL’lik ‘ilişki vaadi’ vurgunu: 3 tutuklama

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, 50 yaş üstü erkekleri “ilişki vaadiyle” kandırarak kredi kartlarını ele geçirdikleri ve yaklaşık 1 milyon TL’lik vurgun yaptıkları iddia edilen 2’si kadın 3 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekipleri, 50 yaş üzerindeki erkekleri "ilişki vaadiyle" kandırarak dolandırdıkları öne sürülen bir şebekeye operasyon düzenledi.

2 ay süren takip sonucu yakalandılar

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin mağdurlarla iletişim kurduktan sonra kredi kartlarını ele geçirip alışveriş ve nakit çekim yoluyla yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptıklarını belirledi.
Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takipte, 80 iş yeri ve ATM kamerası incelendi. İncelemelerde şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek operasyon başlatıldı.

3 kişi tutuklandı

Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "hırsızlık" ve "kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle