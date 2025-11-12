Zonguldak’ta 1 milyon TL’lik ‘ilişki vaadi’ vurgunu: 3 tutuklama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekipleri, 50 yaş üzerindeki erkekleri "ilişki vaadiyle" kandırarak dolandırdıkları öne sürülen bir şebekeye operasyon düzenledi.

2 ay süren takip sonucu yakalandılar

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin mağdurlarla iletişim kurduktan sonra kredi kartlarını ele geçirip alışveriş ve nakit çekim yoluyla yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptıklarını belirledi.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takipte, 80 iş yeri ve ATM kamerası incelendi. İncelemelerde şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek operasyon başlatıldı.

3 kişi tutuklandı

Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "hırsızlık" ve "kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.