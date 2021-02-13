Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı

SON DAKİKA: Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı

SON DAKİKA: Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı
13.02.2021 06:45
Ana Sayfa 02:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi...
Ana Sayfa 02:05
48 terörist etkisiz hale...
Ana Sayfa 00:55
Erman Toroğlu: Kalitesiz bir...
Ana Sayfa 19:41
Erdoğan o ismin cenazesi için...
Ana Sayfa 02:19
Hedefler tam isabetle imha...
Ana Sayfa 01:25
2 terörist daha etkisiz hale...
Ana Sayfa 02:54
Masaj mutlu sona bitmedi!...
Ana Sayfa 00:39
Teröre bir darbe daha:...
Ana Sayfa 00:45
Kaçak kulübesi yıkılan kadın...
Ana Sayfa 00:29
Hande Sarıoğlu'ndan yeni...
Ana Sayfa 00:48
Vahide Perçin'in son halini...
Ana Sayfa 01:49
Adana'da PKK/KCK'ya şafak...

Son dakika haberi! Yozgat'ta ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Ambulanstaki ebe Leyla Hızarcı ise annenin sancısının artması üzerine, hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı. Yaralı 3 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, anne ve bebeği ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Kaza, gece saatlerinde Köseoğlu Mahallesi Adliye kavşağında yaşandı. Yerköy Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hamile kadını taşıyan M.P. yönetimindeki 66 KP 190 plakalı ambulans F. S. yönetimindeki 66 ABE 070 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ambulansta bulunan Suriye asıllı anne adayı Emeni Kaddur Gadir'in sancısı tuttu.



AMBULANS İÇİNDE DOĞUM YAPTIRDI
Ambulanstaki ebe Leyla Hızarcı ise annenin sancısının artması üzerine, hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı. Bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından başka bir ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansta doğum yapan anne bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları