Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alındı

Adana’da büyük yıkım! Amerikan Adası’nda kaçak yapılar için kritik karar!

1979’dan sonra bir ilk! Güvenli limanda sert yükseliş: Altın 6 bin TL’yi aştı!

Son Dakika! Köprü ve Otoyol ücretlerine 2026’da yüzde 25,49 zam!