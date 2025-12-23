PODCAST
Son Dakika! Köprü ve Otoyol ücretlerine 2026’da yüzde 25,49 zam!
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 12:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak artış oranını açıkladı. Buna göre, 2026 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam uygulanacak.
