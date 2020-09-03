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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu
03.09.2020 14:12

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.
Gönülden kutluyorum👏 pic.twitter.com/lGavoQbjj5

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020
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