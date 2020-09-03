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Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul edecek! Masada hangi konular var?

Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul edecek! Masada hangi konular var?
03.09.2020 14:00

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daveti üzerine Türkiye'ye gelen AİHM Başkanı Robert Spano ile bir araya geldi. Spano, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşecek. Masada hangi konular var? A Haber Muhabiri Lamia Ayhan görüşmeye dair ayrıntıları aktardı...


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