Son dakika haberleri: Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, bir işyerine ve şüpheli şahısların üzerlerine yaptığı baskında 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 11 bin 225 TL ve 200 Euro ele geçirdi.

3 Zanlı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.