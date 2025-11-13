PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika haberleri: Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Operasyonda 625 gram metamfetamin, sentetik haplar ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, bir işyerine ve şüpheli şahısların üzerlerine yaptığı baskında 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 11 bin 225 TL ve 200 Euro ele geçirdi.

3 Zanlı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

