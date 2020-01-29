Son dakika: Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı |Video 29.01.2020 16:57

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti. Vanlıoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Vanlıoğlu'nun çok sayıda seveni camiye akın etti.

AHMET VANLIOĞLU KİMDİR?

İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kurucusu ve aynı zamanda da İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı İsmailağa Kur'an Kursunun kurusu olan Ahmet Vanlıoğlu, binlerce öğrencinin yetişmesinde emeği bulunmakta. İstanbul Müftülüğü Vaizi olarak yıllarca görev yaptıktan sonra da ömrünü öğrenci yetiştirmeye adadı. Ahmet Vanlıoğlu Trabzon Oflu'ydu. Ahmet Vanlıoğlu Hoca, bir yıldır mide kanseri hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.