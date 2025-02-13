SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bingöl’de korkunç otobüs kazası: 4 ölü 32 yaralı!
Haberler Haber Videoları

Bingöl'de korkunç otobüs kazası: 4 ölü 32 yaralı!

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 22:16 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 22:17

Bingöl-Diyarbakır karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yaralılar, Genç ve Bingöl devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Olay yerine AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'da olay yerine giderek incelemelerde bulundu
Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bugün Bingöl sınırları içerisinde kötü bir trafik kazasına şahit olduk. Şırnak'tan Erzurum'a giden bir otobüs saat 08.00 sularında Genç istikametine 8 kilometre kala keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 44 yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. 41 yolcu, 2 şoför, 1 muavin var. Yaralılara hemen müdahale edildi. AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılarımız Genç ve Bingöl devlet hastanesine kaldırıldı. Şuanda tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yine ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şuanda hayatını kaybedenlerin 3 tanesi otobüsün altında bir tanesi Genç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 24 tanesi Genç Devlet Hastanemizde 8 tanesi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altında. Çalışmalarımı devam ediyor" dedi.

Bingölde yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı!
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı!

SIRADAKİ VİDEO
Pazarcık'ta kaza: 4 ölü, 6 yaralı!
13.02.2025Perşembe
Aseefa Bhutto Zerdari Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği TOGG'u kullandı!
13.02.2025Perşembe
Ayder Yaylası'nda çığ düştü! O anlar kamerada
13.02.2025Perşembe
Bursa'da cinayet! İçki çalan hırsız can aldı!
13.02.2025Perşembe
Başkan Erdoğan, Pakistan Kuvvet Komutanları ile görüştü!
13.02.2025Perşembe
Bunlar da Var
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle! 00:43
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle!
13.02.2025Perşembe
Beylikdüzü’nde banka içerisinde güvenlik görevlisi intihar etti 02:23
Bankada çalışan güvenlik görevlisi intihar etti
13.02.2025Perşembe
Kuruluş Osman Bala Hatun’un ölüm sahnesi izle! 12:42
Kuruluş Osman Bala Hatun'un ölüm sahnesi izle!
13.02.2025Perşembe
TFF VAR kayıtları: Galatasaray Adana Demirspor maçı var kaydı videosunu izle! 01:34
TFF Galatasaray Adana Demirspor maçı var kaydını açıkladı!
12.02.2025Çarşamba
CANLI YAYIN