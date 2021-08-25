Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yıldönümünde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yıldönümü nedeniyle Ahlat’a geldi. Başkan Erdoğan, burada Selçuklu Kabristanlığını ziyaret etti. Erdoğan, Ahlat'taki etkinlik alanında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz." dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, "2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlama törenleri kapsamında Ahlat'taki etkinliklere iştirak etti.



Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve o şekilde kalması için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Ahlat'ın hikayesi ise tamamen kendine özgüdür çünkü bu şehir tarih boyunca doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü meziyeti görmüştü. Orta Asya'dan Batı'ya doğru yönelen Müslüman Türk göçenlerinin toplanma alanı olmuştur.







VARLIĞIMIZIN HAFIZA TAŞLARIDIR

Ahlat günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Mezarlığı bizim burada varlığımızın hafıza taşlarıdır. Bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz. Biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında da bu şehrin çok büyük önemi vardır. Horasan Bölgesi'nden Ahlat'a gelen ve buradan bütün Anadolu'ya dağılanlar burada hoşgörüyü tesis ettiler.





MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE BİR IŞIK YAKTIĞIMIZI UNUTMAMALIYIZ

Birçok bilim adamını, mimar ve sanatkarı bu şehir yetiştirdi. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu maksadıyla kapsamlı çalışmalar başlattık. Hem ecdadı yad ediyor, hem bu toprakları ilelebet toprağımız olarak korumayı dünyaya haykırıyoruz. İnsanların hayatların çok uzun gibi gözüken 30,50 yıllık dönemler devletlerin tarihlerinde oldukça kısa sürelerdir. Bu kısa süreleri hakkıyla değerlendirdiğimizde, milletimizin önünde bir ışık yaktığımızı unutmamalıyız.

Gençlerimizin gözündeki azim ve kararlılık, birliğimize, beraberliğime, kardeşliğimize yönelik saldırıların hiçbirinin başarıya ulaşamayacağının göstergesidir.

5. yılına ulaşan bu programların salgın dönemi haricinde her yıl daha geniş katılımla zenginleştiğini görmekten memnuniyet görüyorum. İşte bu gördüğünüz mekan bunun en güzel ifadesidir. Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık, bugün de Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Bu eserlerin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet kıraathanesi, oba çadırları, at ve okçuluk sporları üniteleri ve diğer hizmet birimleriyle millet bahçemiz Ahlat'ın şanına layık bir eser oldu. Maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biri olduğunu düşündüğüm bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.





Gören göz, işiten kulak, en önemlisi ülke ve millet sevdasıyla dolu bir yürek lazımdır. Milletimizle aynı istikamete baktığımız, aynı mücadeleleri verdiğimiz için ülkemizi hep ileri taşıdık. Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin bu gücünün önemini çok daha iyi görüyoruz.

"GENÇLERİMİZ BU DEFA OYUNA GELMEMİŞTİR, GELMEYECEKTİR"

Gençlerimizle birlikte kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz refahın, adaletin, vicdanın sembolü olan geleceğe inşallah az kaldı. Kimi zaman sağcı solcu diyerek kimi zaman Alevi-Sünni diyerek kimi zaman Türk-Kürt diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir.

İlhamını kendi medeniyetimizden alan iyi, güzel, doğru, hakka ve adalete uygun ne varsa hepsini milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Biz 84 milyon vatandaşımızın her birine layık olduğu hizmetleri sunmak için tüm imkanları harekete geçiriyoruz. Doğu Karadeniz'de yapılanları gördünüz. Öbür tarafta Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yapılanları gördünüz. Bütün felaketlerde attığımız adımları gördünüz. Mücadele bayrağını hep daha yukarıya taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu vesileyle 2 yıl önce elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Prof. Dr. Haluk Dursun hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, Kalın sağlıcakla...