Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan Rize'de sel felaketiyle ilgili önemli açıklamalar

14.07.2020 10:19

Son dakika haberine göre, Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Artvin'in ardından Rize'deki yaşamı da olumsuz etkiledi. Bölgede oluşan sel sularında birçok ev sel sularına teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de yaşanan sel felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde." dedi.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;



An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde. Bu hafta metrekareye 263-264 kilogram civarında yağış düştü.

Hasar tespit çalışmalarını başlattık. Ulaşıma kapalı olan, can kaybı mal kaybı tespit etmediğimiz 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor.

Tedbirler aynı ölçüde alındı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Yardımlar temin edilecek, elden gelen tüm gayret ortaya konulacak.

İki ayrı vadide gerçekleşti. Bunların büyük bir bölümünde ıslah çalışmaları tamamlanmış. Bir bölümünde devam ediyor.

Riskli bölgelerdeki uyarı ve tahliyeleri valiliğimiz gerçekleştirdi.