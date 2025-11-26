Ankara’da pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

Etimesgut Yapracık Mahallesi'ndeki olayda Hasan Anlan (37), eski eşinin boşanma sürecinden sorumlu tuttuğu arkadaşının oturduğu siteye gitti. Görevliler Deniz Başak ve Deniz Özdemir'e kadının dairesini soran Anlan, tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Site bahçesinde de bağırarak havaya ateş açmaya devam etti.

İki görevli yaralandı

Ayaklarına saçma isabet eden iki site çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Silahlı saldırı anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Adresini versek ölüm olabilirdi"

Yaralı görevli Deniz Özdemir, saldırganın panik anında sağa sola ateş ettiğini belirterek, "Bize eski eşinin arkadaşı için adres sordu, vermedik. Versek belki masum insanlar vurulacaktı." dedi. Özdemir, bölgede sık sık benzer olayların yaşandığını dile getirdi.