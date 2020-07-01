Son dakika: Albayrak ailesine çirkin saldırıda flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

01.07.2020 16:08

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a yeni doğan çocukları üzerinden ahlaksız hakaretlerde bulunan 5 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada ise 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu paylaşımları yapan şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

BABA OLMA SEVİNCİNİ TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma mutluluğunu yaşayarak sosyal medyadan, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı sonrası sosyal medya tetikçileri yeni doğmuş bir bebek üzerinden Albayrak ailesine yönelik çirkin saldırıda bulundular.

TWİTTER TETİKÇİLERİ 1 GÜNLÜK ÇOCUĞU BİLE HEDEF ALDI

Bakan Albayrak'ın mutluluğuna yer verilen bir haberin Twitter'daki paylaşımının altına ahlaksız bir yorumda bulunuldu. Bu yorumların bazı hesaplar tarafından desteklendiği de görüldü. Ancak vatandaşlar tepkileri ile bu çirkin paylaşımların önünü kesti. Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a destek çığ gibi büyüdü. Siyasiler de alçak paylaşıma sert tepki gösterdi. 1 günlük bebeğin bile hedef alınması sosyal medyadaki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Bakan Albayrak ve ailesine yapılan çirkin saldırının ardından şüpheliler tek tek yakalanırken, Emniyet Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir." denildi.