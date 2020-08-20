Son dakika: Akdeniz'den sıcak görüntüler! ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı

20.08.2020 12:45

Son dakika haberi... Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası dünyanın gözünü çevirdiği Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. ATAK helikopterleri Meis Adası karşısında uçuş yaptı. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Türkiye tüm engellemelere rağmen Akdeniz'deki haklarından taviz vermiyor. Avrupa'nın ikircikli tutumu ve Yunan tarafının fırsatçı ve şımarık tavırları Türkiye'yi sondaj çalışmalarından alıkoyamadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjdenin doğalgaz veya petrol bulunduğuyla ilgili olduğu konuşulurken Akdeniz'den sıcak haberler gelmeye başladı.

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ara vermesini fırsat bilen Atina yönetimi darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır ile Meis adası üzerinden Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasına benzer bir anlaşma imzalamıştı.

AKDENİZ'DE SICAK SAATLER

Türkiye tarafından yok sayılan korsan anlaşmanın ilk durağı olan Meis adası çevresinde sıcak dakikalar yaşanıyor.

Yunanistan Meis adası önlerine geçtiğimiz günlerde bir savaş gemisi göndermişti. Son gelen bilgilere göre bugün Antalya Kaş'tan havalanan 2 ATAK helikopteri Yunanistan'ın kontrolünde olan Meis Adası karşısında uçuş gerekleştirdi.

Atak helikopterlerinin uçuş anları kameraya anbean yansıdı.

