RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: AK Parti'den Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulması için teklif

Son dakika: AK Parti'den Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulması için teklif
20.04.2021 17:10
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Son dakika haberi... AK Parti, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin TBMM'ye teklif verdi.


AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Teklif, Libya ile de dostluk grubu kurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüş alınacak.

Türkiye ile Mısır arasındaki dostluk grubu Mısır'da 2013 yılında yaşanan darbe sonrası Türkiye tarafından kaldırılmıştı.

BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığı'na veriyoruz." dedi.

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