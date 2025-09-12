PODCAST
Son bir haftada DEAŞ’a darbe: 161 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 08:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne yönelik büyük bir darbe vurulduğunu açıkladı. Operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.
