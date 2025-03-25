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Siyonist Michael Ganoe’yi MİT sınır dışı etti!
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Siyonist Michael Ganoe'yi MİT sınır dışı etti!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 14:24

Michael Ganoe isimli provokatör gazeteci, Saraçhane'den paylaştığı videoda açıkça Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi. MİT, yakaladığı etki ajanını sınır dışı etti.

Saraçhane'de izinsiz yürüyüşe katılan Amerikalı Michael Anthony Ganoe sınırdışı edildi. Ganoe'nin kendisini polise gazeteci olarak tanıttığı ancak gazetecilik yaptığına dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Amerikalı Michael Anthony Ganoe, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından Saraçhane'deki izinsiz yürüyüşlere katıldı. Ganoe'nin, İsrail askerleriyle fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ganoe'i yakalamak için çalışma başlattı. Sirkeci'de bir otelde kaldığı tespit edilen Ganoe ve yanında bulunan Romanyalı Danielk Alexandre Loftus'u gözaltına aldı

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Gözaltına alınan Michael Anthony Ganoe, emniyetteki ifadesinde serbest gazetecilik yaptığını ve sosyal medya üzerinden haber paylaştığını söyledi. Ekipler yaptıkları çalışmada Ganoe'nin gazeteci olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ile Loftus, 'Halkı kin ve nefrete sürükleme' suçlarından sınırdışı edildi.

ROMANYA'DA EYLEMDE TANIŞMIŞLAR

Diğer yandan Amerikan vatandaşı Ganoe'nin geçtiğimiz aylarda Romanya'da bir eyleme katıldığı ve Sirkeci'de otelde kaldığı Daniel Alexandre Loftus ile Romanya'da tanıştıktan sonra Türkiye'ye geldikleri öğrenildi

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