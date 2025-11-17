PODCAST CANLI YAYIN
Sivas’ta maden ocağında göçük: 1 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor

Sivas’ta bir maden sahasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiinde bulunan bir maden sahasında meydana geldi. Fimar adlı şirkete ait maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan S.Y. (66) göçük altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan S.Y.’yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

