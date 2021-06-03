Sivas'ta katliam gibi kaza: Ölenlerin arasında çocuklar da var

Son dakika haberi! Sivas'ın Gölova ilçesi Çataklı köyü sınırları 2 aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Salih Ayhan, "Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamanı yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunan 3'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
ACI HABERİ VALİ DUYURDU
Sivas Valisi Salih Ayhan,"Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.