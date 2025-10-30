Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı, 524 Milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen dev operasyonu duyurdu. 32 şüpheli yakalanırken, 524,5 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi. 5 araç ve 410 banka hesabına el konuldu.
Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis siteleri üzerinden milyonlarca liralık para trafiği yöneten 32 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya, operasyonun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yasa dışı bahis" suçları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.
524,5 Milyon TL'lik Şüpheli Para Hareketi
Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilere ait hesaplarda 524,5 milyon TL'lik yasa dışı para trafiği tespit edildi. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi.
Ayrıca 5 araç ve 410 banka hesabına el konuldu.
Bakan Yerlikaya: "Yasa Dışı Bahis Toplumu Tehdit Ediyor"
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirterek şu ifadeyi kullandı:
"Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz."