Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı, 524 Milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı

Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis siteleri üzerinden milyonlarca liralık para trafiği yöneten 32 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yasa dışı bahis" suçları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

524,5 Milyon TL'lik Şüpheli Para Hareketi

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilere ait hesaplarda 524,5 milyon TL'lik yasa dışı para trafiği tespit edildi. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca 5 araç ve 410 banka hesabına el konuldu.

Bakan Yerlikaya: "Yasa Dışı Bahis Toplumu Tehdit Ediyor"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirterek şu ifadeyi kullandı: